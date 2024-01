Was beim Streicheln eines Haustiers im menschlichen Gehirn passiert

Relaxing man and cat on sofa.

Was die meisten Hunde- und Katzenhalter und -halterinnen täglich spüren, ist mittlerweile auch wissenschaftlich bewiesen: Tiere tun uns Menschen gut. Sie können sogar helfen, den Blutdruck zu senken. "Es gibt viel Forschung zu physiologischen Parametern wie der Herzrate. Auch Cortison und Oxytocin, das Kuschelhormon, sind recht gut untersucht", erklärt Rahel Marti, Forscherin an der Universität Basel. Was im Hirn passiert, wenn Mensch und Hund interagieren, sei hingegen noch weniger erforscht.