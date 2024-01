Wachsam, mutig, treu und robust: Der Pinscher ist der geborene Hofhund

Seit zweieinhalb Jahren sind die Hühner am Biobauernhof von Gertraud Böhme in Neumarkt im Mühlkreis sicher vor Füchsen, denn die Pinscherhündin Hulda verjagt unerwünschte Eindringlinge zuverlässig und beschützt so auch ihre gefiederten Freunde. „Sie weiß genau, wer zum Hof gehört und wer nicht“, sagt Böhme und erzählt: „Bei Revierstreitigkeiten unserer Katze mit fremden Katzen flitzt Hulda herbei und stampert den Eindringling weg.