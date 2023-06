Vorsicht vor "Mittelmeer-Krankheiten": So schützen Sie Ihren Hund

"Sollen wir den Hund in den Sommerurlaub mitnehmen oder hat er es bei einem vertrauten Hundesitter zu Hause besser?" Diese Frage bleibt Tierbesitzern nicht erspart, wenn sie eine Reise planen. Bei jungen, gesunden Hunden, die mit hohen Temperaturen gut zurechtkommen, spricht nichts dagegen, sie auch in der warmen Jahreszeit mit in den Urlaub zu nehmen.