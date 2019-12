Feiern, lustig sein, Raketen abfeuern – die meisten Menschen freuen sich auf Silvester. Doch für viele Hunde ist der Jahreswechsel ein Horror. Sie verstehen nicht, warum immer wieder ohrenbetäubende Kracher losgehen und am Himmel bunte Lichter erstrahlen. Kein Wunder also, dass sie Angst haben. Die Linzer Tierärztin Susanne Hubmer gibt Tipps, was Hundebesitzer tun können, damit ihre treuen Gefährten die Silvesternacht möglichst gut überstehen.