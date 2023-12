Lektüre für wissensdurstige Hunde- und Katzenfreunde

Einblick in die Katzenseele „Was will mir meine Katze sagen?“ von Helke Brandt,GU Verlag, 23,50 Euro Auf Aha-Erlebnisse dürfen sich Katzenbesitzerinnen und -besitzer bei der Lektüre des Buches der Tierkommunikatorin Helke Brandt freuen. Sie erklärt darin die Welt aus der Sicht der Samtpfoten und gibt tiefe Einblicke in die Katzenseele.Amüsant zu lesen, aber auch hilfreich sind ihre Praxisbeispiele für Verhaltensauffälligkeiten von Stubentigern. Zu jedem Problem zeigt Brandt