Aktuelle Hundestudie: Lange Nase, langes Leben

1. Traurige Nachrichten aus der Wissenschaft: Haustiere mit rauchenden Besitzern haben ebenso wie ihre Halter ein erhöhtes Risiko, an Bronchitis sowie Tumoren in der Lunge und der Nase zu erkranken. Nun haben Forschende der Purdue-Universität im US-Bundesstaat Indiana herausgefunden, dass Hunde von Rauchern im Vergleich zu jenen von Nichtrauchern auch ein sechsfach erhöhtes Risiko haben, an Blasenkrebs zu erkranken.