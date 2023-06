Wo 15 Apfelsorten auf einem Baum zu Hause sind

Wie mit der Nagelschere geschnitten, wie manchmal andernorts, schaut hier in Ohlsdorf in beschaulicher Siedlungslage der Garten der Familie Sonnbichler nicht gerade aus. Vielmehr darf die Natur in ihrer Vielfalt fröhliche Urständ feiern. Für Lurche steht ein kleiner Tümpel bereit. Für Igel wird ein geschützt gelegener Grasstreifen nicht gemäht.