Welcher Baum ist denn das?

Unser Wald befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel. Grund ist die Klimakrise. Sie zwingt private und öffentliche Waldbauern dazu, den Baumbestand an zukünftige Herausforderungen anzupassen. Mit höheren Temperaturen und längeren Trockenperioden ist zu rechnen, mit vermehrten Extremwetterereignissen, ob in Form von Niederschlägen oder Sturm. Die Bäume des Waldes sollen das alles aushalten.