Weihrauch, das Harz für Herz und Seele

Wenn in den nächsten Tagen wieder der Duft von Weihrauch dominiert, denkt kaum einer an den Ursprung dieses Harzes. Deshalb unternehmen wir eine kleine botanische Reise zu den Pflanzen, die nun das Harz für Herz und Seele liefern. Der Weihrauchbaum stellt ganz spezielle Ansprüche an Klima und Standort. Nur dort, wo es heiß und trocken ist, wächst er: Oman, Sudan, Indien und Äthiopien sind einige der Länder, in denen die hunderte Jahre alten Bäume zu finden sind. "Olibanum" wird das Harz dieser