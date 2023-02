Voll im Trend: Upcycling mit Blumen

"Brauchen wir das geblümte Teeservice von der Oma noch, oder mustern wir es aus?" Fast in jedem Keller finden sich erinnerungsbehaftete Familienstücke, die man im Alltag längst nicht mehr verwendet, aber trotzdem nicht wegwerfen möchte. Und so "überleben" sie jede Entrümpelung, müssen ihr Dasein aber trotzdem weiterhin unbeachtet in dunklen Kellerregalen fristen.