Plobergers Gartengeschichten: Mit dem Schatzhaus unterwegs

Eine langjährige Tradition in England ist, dass Blumenliebhaber, die keinen eigenen Garten besitzen, in öffentlichen Parks und Gärten freiwillig mithelfen, gießen, schneiden und Unkraut ausrupfen. Lange Jahre war das aus arbeits- und versicherungsrechtlichen Gründen in Österreich unmöglich, bis man den Verein "Schatzhaus Österreich" gegründet hat. Hier ermöglichen Gartenenthusiastinnen und -enthusiasten, dass beispielsweise die Beete im Schlosspark von Schönbrunn gepflegt aussehen. Als Dank gab