Er kommt aus Mexiko und wird in vielen Varianten angeboten: "Braunes Herz", "Iron Cross" oder "Alba". Alle aber haben eines gemeinsam: die vier "Glücksblätter". Die Zwiebeln werden im Oktober in den Gärtnereien in sehr kleine Töpfe gesetzt, nicht allzu viel gegossen und können so rechtzeitig zum Jahreswechsel in voller Blätterpracht angeboten werden.