Natürlich schön: So schaut der Garten einer Landschaftsplanerin aus

Wenn es stimmt, dass ein Garten die Persönlichkeit seiner Besitzer widerspiegelt, dann ist Gerlinde Mühleder ein wirklich gutes Beispiel. Die 47-Jährige ist natürlich, freundlich und offen – und genauso hat sie das Areal rund um ihr Haus in Bad Leonfelden gestaltet. Drei Generationen wohnen hier unter einem Dach, den Garten benutzen alle gemeinsam. "Die Schwiegermama hat mehr Gemüse, ich mag alles, was blüht", sagt die zweifache Mutter. Der erwachsene Sohn ist schon ausgezogen, Tochter Elena studiert in Linz und kommt immer am Wochenende heim – unter anderem zum Rasenmähen. "Und das mach ich wirklich gern", sagt die 23-Jährige. Das geschnittene Gras verteilt Gerlinde Mühleder unter den Pflanzen, "damit der Boden nicht austrocknet. Regelmäßig zu mulchen ist wirklich ganz wichtig", sagt die Expertin.

Vom Kinder- zum Genussgarten

Die gelernte Fotografin war lange als Tagesmutter tätig und hat vor sechs Jahren eine Ausbildung zur Landschaftsplanerin gemacht. Rutsche, Sandkasten und Fußballfeld verschwanden, aus dem Kinderparadies wurde nach und nach ein Wohlfühlgarten mit Hollywoodschaukel und Hängesessel unterm Nussbaum. Es gibt Futterstellen für Insekten und Vögel, eine bunte Blumenwiese, in der es summt und brummt, und ein gemütliches Bankerl beim Holzschuppen, um den sich Hopfen, wilder Wein und Rosen ranken.

"Für mich muss ein Garten pflegeleicht sein und keinen Stress machen – ich will das alles ja genießen", sagt Gerlinde Mühleder. Gedüngt wird nicht, gegossen nur mit Regenwasser und die Pflanzen dürfen wachsen, wie es ihnen gefällt. "Ich probiere auch viel aus. Wenn etwas gut gedeiht, dann darf es da auch bleiben." So wie Schildkröte Frieda, die seit vielen Jahren zur Familie gehört und es in ihrem kleinen Biotop im Schatten unterm Apfelbaum fein und gemütlich hat.

Und was würde die Landschaftsplanerin nun allen Hobbygärtnern empfehlen? "Jeder Garten ist individuell, aber ich finde es immer schön, wenn es unterschiedliche Ebenen und Räume gibt – und dazu ein paar versteckte Ecken, die nicht gleich sichtbar sind. Und verschiedene Sitzgelegenheiten, auf denen man es sich je nach Jahres- und Tageszeit in der Sonne oder im Schatten gemütlich machen kann", sagt die Mühlviertlerin. "Da sind Bäume ganz toll. Die bieten Schutz und sind ein wunderbarer Mittelpunkt im Garten."

Autorin Valerie Hader Valerie Hader