Leserfragen an Biogärtner Karl Ploberger

Mein Zierkirschenbaum sieht traurig aus. Alle Triebe sind am Ende verwelkt oder vertrocknet. Ist das Bäumchen noch zu retten? Es hat so schön geblüht! Sehr, sehr traurig – dieses Jahr hat es so viele Kirschen, Zierkirschen, Zwetschken und Marillen erwischt. Monilia (Spitzendürre) ist in regenreichen Jahren ein großes Problem. Mein Rat: kräftig bis ins gesunde Holz zurückschneiden, leider gibt es keine andere Alternative. Ich habe dieses Jahr so herrliche Tomaten, Paprika und Auberginen