Gartenlust auf Luxemburgisch: Zu Gast bei Großherzog Henri

Wer denkt beim Großherzogtum Luxemburg schon an Rosen? Doch die Königin der Blumen hatte im Großherzogtum mit seinen 600.000 Einwohnern vor vielen Jahren eine ganz große Bedeutung. Millionen dieser Pflanzen wurden von den Baumschulen produziert – bis die Weltkriege das Leben und die Wirtschaft veränderten. Heute gibt es in Luxemburg keine Rosenzüchter mehr – dafür aber zwei ganz besondere Rosengärten: einmal mitten in Luxemburg-Stadt und einmal auf Schloss Munsbach.