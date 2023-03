Gartenfragen: Zwischen Hitze und Kälte die richtige Temperatur finden

Werden Radieschen größer, wenn man aus der Samenpackung nur die ganz großen Körner sät? Nein, das ist keinesfalls so. Es könnte höchstens bei selbst gesammelten Samen (also samenfesten Radieschen) einen Unterschied geben, bei gekauften Packungen ist das auszuschließen. Mein Kopfsalat bildet keine Häuptel, was kann da die Ursache sein? Ich kultiviere den Salat in einem Kleingewächshaus. Da ist eindeutig die Wärme schuld. Sie müssen viel mehr lüften. Steigt die Temperatur zu stark an, beginnt der