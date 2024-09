Gartenfragen zum herbst

Einige meiner Zimmerpflanzen hatte ich den Sommer über im Freien, nun sind sie im Zimmer und voller Blattläuse. Warum ist das so – und was kann ich tun?Für die Pflanzen ist die Umstellung immer ein gewaltiger Stress. Das nützen die Blattläuse und befallen die weichen, neuen Triebe und Blätter. Am besten einfach abwaschen oder mit einem Biospritzmittel (zum Beispiel das Orangenöl von Compo) einsprühen.