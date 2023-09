Flottes Gemüse für den Herbst: Salat und Kohlrabi

Schneller als erwartet ist aus einem weiteren Jahrhundertsommer der Herbst geworden. Doch noch ist das Gartenjahr längst nicht vorbei und wer jetzt die richtigen Pflanzen wählt, kann schon in wenigen Wochen ernten. Hier einige Gemüsearten, die man jetzt noch setzen sollte: Zum flotten Gemüse im Garten und am Balkon gehört zum Beispiel der Kohlrabi. Pflänzchen, die man jetzt setzt, liefern zwar nicht mehr die großen Früchte, aber schmackhaft sind sie dennoch. Auch im Kisterl oder sogar in