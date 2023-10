Faszination Blumenzwiebel

Es ist schon ein erstaunliches botanisches Objekt: die Blumenzwiebel. Jetzt, im Herbst, kauft man sie: scheinbar trocken und ohne Leben. Doch kaum in der Erde, erwacht die Lebenskraft und es bilden sich Wurzeln und ab dem Frühjahr erstrahlen sie in voller Blütenpracht. Mit einer fast 100-prozentigen Wachstumsgarantie. Zwiebeln, Knollen, Rhizome – die Palette an Pflanzen, die sich in Gegenden mit trockenen, heißen Sommern das Überleben mit unterirdischen Speicherorganen sichern, ist groß.