Ein Garten des guten Geschmacks

Das Haus und der Garten von Elisabeth und Franz Wöss in Schenkenfelden sind typisch mühlviertlerisch.

Wie aus dem Journal – so könnte man Haus und Garten von Elisabeth (57) und Franz Wöss (65) in Schenkenfelden wohl am besten beschreiben. Der Seniorchef eines Metall- und Ladenbaubetriebs und seine Frau haben das Familiendomizil vor 30 Jahren selbst gebaut. Sie legten dabei großen Wert auf Authentizität, wie sie beim Besuch der OÖNachrichten erzählten, bei dem es einen herrlichen – noch ofenwarmen – Marillenkuchen gab.