Zeit der stolzen Kerzen: 6 Dinge, die Sie über Rittersporn wissen sollten

Rittersporne kann man als wahre Sehnsuchtspflanzen bezeichnen. Wenn sie in voller Blüte stehen, sind sie in einem Garten ein absoluter Blickfang. In Gruppen in einem Rosen- oder Staudenbeet gepflanzt, ermöglichen sie mit ihren blauen, weißen oder auch rosa Blütenkerzen eine dritte Dimension im Blumengarten. Doch die Staude hat einige Vorlieben – und einen Feind.