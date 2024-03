Die sechs besten Tipps für die Aussaat

Alles ist früher dran, aber man sollte sich trotzdem nicht zu sehr verführen lassen. Die Nächte können noch ziemlich kalt werden. Dennoch – jetzt ist Zeit für die Aussaat, und hier sind die wichtigsten Eckpfeiler für eine gelungene "Kinderzeit" der Pflanzen!

Blickt man in die Saatgutregale der Gärtnereien, Gartencenter und Baumärkte, dann sieht man, wie unendlich groß die Palette an Sorten ist. Eine Entscheidung fällt oft schwer.

Altes Saatgut oder Hybrid-Sorten? "Altes" Saatgut ist vielfach bewährt und wird von vielen Firmen angeboten. Die "Arche Noah" gehört zu den Vorreitern. Was bedeutet aber "Hybrid-Sorte"? Die sogenannten F1-Samen sind Pflanzen mit besonderen Eigenschaften wie Mehltauresistenz, kompaktem Wachstum etc. Sie sind nicht genmanipuliert, allerdings können sie nicht durch selbst geerntete Samen weitervermehrt werden. Das "alte" Saatgut hingegen ist samenfest und kann immer wieder selbst geerntet werden.

Auf der Fensterbank sind jetzt die Paradeiser dran, wenn man sie nicht im Glashaus kultivieren kann. Basilikum für die Fensterbank kann auch schon gesät werden, genauso wie einige Sommerblumen. Radieschen, Karotten: Im Garten ist die Palette groß: Radieschen, Karotten, Pflücksalate, Mangold oder auch viele Kräuter wie Petersilie und Dill.

Im Garten ist die Palette groß: Radieschen, Karotten, Pflücksalate, Mangold oder auch viele Kräuter wie Petersilie und Dill. Die perfekte Erde: Locker, durchlässig und gut wasserspeichernd sollte die Aussaaterde für die Vorkultur auf der Fensterbank sein. Normale Fertigerde enthält zu viel Dünger, das würden die zarten Wurzeln der Sämlinge meist nicht überleben. Man sollte Aussaaterde immer frisch kaufen, kann sie aber auch selber mischen: Gartenerde (vom Maulwurfhügel) gemischt mit Lauberdekompost, Sand und/oder Perlit (das ist ein Isoliermaterial aus Stein). Erde am allerbesten zuerst sterilisieren, indem man sie in einen Metalltopf füllt, mit Deckel bedeckt ins Backrohr stellt und bei 90 Grad 30 Minuten dämpft.

Die Vögel sind früh aktiv. Bild: Alois Litzlbauer

Gartenfragen

Wir haben noch nie schöne große Sellerieknollen bekommen. Was machen wir falsch?

Sellerie ist erstmals extrem kälteempfindlich, daher wirklich zuwarten, bis keine kalten Nächte mehr sind. Dann ins Pflanzloch eine kleine Prise Salz geben (ursprünglich Meeresuferpflanze) und dann wöchentlich flüssig düngen.

Ich möchte dieses Jahr einige Nistkästen aufhängen. Wann ist dafür der letzte Zeitpunkt und wie weit sollte der Abstand sein?

Es ist höchste Zeit! Die Vögel sind durch das milde Wetter auch früh aktiv. Je früher Sie die Nistkästen aufhängen, desto besser. Aufpassen, dass Katzen die Kästen nicht erreichen, daher in mindestens drei Metern Höhe platzieren. Der Abstand zwischen den Kästen sollte fünf bis zehn Meter betragen, je nach Nahrungsangebot im Garten.

Primeln sind eine echte Augenweide und blühen jetzt überall. Bild: plo

Pflanze der Woche: Kein Frühling ohne Primeln

Die bunten Blüten der Primeln sind jetzt in den Gärtnereien dominierend. Gerade in den vergangenen Jahren wurden viele neue Sorten gezüchtet, die zwei Vorzüge haben. Einerseits halten sie die Wärme in den Räumen ein wenig besser aus, andererseits sind sie frostfester geworden und wachsen nach dem Auspflanzen viele Jahre im Garten. Generell gilt für Primeln im Topf: immer feucht halten, niemals in die pralle Sonne stellen und wenn möglich über Nacht ins Kühle stellen. Besonders hoch im Kurs stehen die Pflanzen mit den Blüten wie wilde Schlüsselblumen und mit Pastellfarben.

Gartenkalender: Was kann jetzt schon ins Freie?

Umtopfen: Jetzt können alle Zimmerpflanzen umgetopft werden. In besonders milden Gegenden an sonnigen Tagen die Balkonblumen abhärten, aber nicht sofort in die pralle Sonne stellen.

Ab ins Freie: Auch manche Kübelpflanzen können raus: Oleander, Lorbeer, einige Palmen und Oliven vertragen leichten Frost. Alle anderen müssen bei Temperaturen unter null Grad wieder ins Haus.

Gurken, Zucchini werden erst gegen Ende April im Warmen vorgezogen, da sie sehr schnell wachsen. Ins Freie kommen diese empfindlichen Pflanzen aber erst nach den Eismännern Mitte Mai.

Salat kann schon ab Anfang März ins Freiland gepflanzt werden, ebenso Kohlrabi. Ausgesät werden Radieschen, Schnittsalate, Kräuter.

Obstbäume von Zeit zu Zeit mit Schachtelhalmtee und Mikroorganismen übersprühen, das stärkt die Blätter und bewahrt vor Pilzerkrankungen. Ohrwurmhäuschen gegen Blattläuse ab Mitte April aufhängen (Tontopf an einem Schnürl, in den Holzwolle gestopft wird und der direkt am Stamm anliegt, ist das „Schlafzimmer“ für Ohrwürmer).

Schnecken: Rechtzeitig auf Schnecken achten und absammeln oder das neue umweltfreundliche Schneckenkorn aufstreuen. Im Winterquartier der Balkonpflanzen Blattläuse mit „sanften“ Spritzmitteln vernichten.

Generationenübergreifende Gartenlust Bild: colourbox

Plobergers Gartengeschichten: Die ungebrochene Gartenlust

In den vergangenen Wochen war ich bei vielen Veranstaltungen. Ich erzählte über Garten, Pflanzen und die Natur. Für mich, der nun schon seit gut 40 Jahren das Garteln liebt, ist es einfach unglaublich, dass die Liebe für den Garten ungebrochen ist. 300, 400, ja, sogar einmal knapp 700 Besucher kamen zu den Events. Nach dem absoluten Hoch während der Pandemie dachte ich, dass es weniger werden, aber das ist ganz und gar nicht so. Zwar stagnieren auf ganz hohem Niveau die Verkaufszahlen ein wenig, aber die Lust ist unverändert da.

Oft werde ich gefragt, ob das biologische Gärtnern mehr wird? In ganz ungeheurem Ausmaß ist das so. „Ich will keine Chemie!“, „Ich mag was Natürliches essen!“, „Ich will die Natur schonen!“ Das sind viele der Argumente, die bei den Fragen an mich angefügt werden, wenn die Gartlerinnen und Gartler einen Ratschlag benötigen. Zwar gibt es natürlich noch einige, die den Garten mit einer Wohnung vergleichen und alles pickfein halten und sich wundern, dass man im Garten „ein wildes Eck“ duldet oder dass man mit dem zurückgebliebenen Laub vom Herbst leben kann und dass so manche Brennnessel wachsen darf.

Doch diese Gruppe der Gartler ist deutlich in der Minderheit, denn alle bemerken, dass es langfristig besser ist, „mit der Natur“ und nicht „gegen die Natur“ zu gärtnern.

Dann werden nämlich viele „große“ Gartensorgen plötzlich viel kleiner. Geht man mit der Natur sorgsam um, heilt sie vieles selbst. So wie bei unserem Körper …

