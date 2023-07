Des Kaisers ewige Blumen: Was Begonien brauchen

Die Österreichischen Bundesgärten hüten viele "grüne" Schätze in den Gewächshäusern von Schönbrunn. Eine Pflanze, die angeblich zu den Lieblingspflanzen von Kaiser Franz Joseph gehörte, ist die Begonie, auch Königsbegonie oder Schiefblatt genannt. Früher fand man diese Blattschmuckpflanze als Zierpflanze bei den großen Bällen, in den Schaugewächshäusern und oft auch an jedem Wohnzimmerfenster. Dann war sie aber plötzlich "out". Nur einige Liebhaber kultivierten sie auf der Fensterbank,