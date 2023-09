Der Wurm als "Retter unserer Böden?"

Wenn Alfred Grand am Morgen in seinen Betrieb geht, dann arbeiten Millionen seiner Mitarbeiter bereits eifrig. Als erster "Wurm-Farmer" Österreichs erzeugt er hier pro Jahr rund 500 Kubikmeter Wurmhumus. Für Grand ist der Wurm "der Retter unserer Böden", denn er erzeugt Humus, der in der Lage ist, enorme Mengen an Nährstoffen und Wasser zu speichern, und vor allem eines macht: die Böden wieder gesund, wie Grand sagt.