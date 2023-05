Der "Rosenbaum", der zum Muttertag immer blüht

Nein, es sind keine Rosen, um die es hier geht, sondern die wohl eindrucksvollsten Blütengehölze: die Rhododendren. Der Name kommt von "rhodon" für Rose und "dendron" für Baum. Ihre Hauptblüte ist im Mai – genau zum Muttertag – und deshalb werden die blühenden Stöcke gerne verschenkt, so wie Hortensien oder Rosen. Oft liebevoll als "Rhodos" bezeichnet, blühen sie in diesen Tagen in voller Pracht – allerdings nur dann, wenn man einige Vorlieben dieser Gehölze kennt. 1