Wie den meisten Insekten geht es auch den Schmetterlingen nicht gut. Sämtliche Untersuchungen durch Biologen kommen zu dem erschütternden Ergebnis, dass die Zahl der Individuen als auch der Arten in dramatischem Ausmaß sinkt. Und diese Negativspirale dreht sich immer schneller. In den vergangenen 30 Jahren gingen mehr Arten verloren als in den 200 Jahren davor, besagt eine aktuelle Studie aus Bayern. Bei weiteren Arten seien die Bestände um bis zu 90 Prozent rückläufig.