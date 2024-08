Das Gartenjahr 2025 wird rosarot

Geht es nach den Pflanzenzüchtern, die in diesen Tagen die Bestellungen von Gärtnereien, Gartencentern und Baumärkten für das kommende Gartenjahr einholen, dann blicken wir 2025 auf viele rosa Blüten.

Euphorbia "Flamingo" – die hitzefeste Wolfsmilch: Als Zauberschnee oder "Diamond Frost" ist diese Balkonblume schon seit mehreren Jahren bekannt. In der rosaraten Variante gab es einige Versuche, die allerdings nicht intensiv blühten. Nun ist den Züchtern der Durchbruch gelungen: "Flamingo" hat einen kräftigen Wuchs, viele Blüten und eine extreme Hitzefestigkeit.

Fächerblume "Pink Blessing" – robuster geht nicht: Blau kennt sie jeder als robuste und blühfreudige Balkonblume, nun wird sie in Pink unsere Balkone und Blumenbeete erobern. Wer ausreichend düngt, hat eine Blütenpracht bis in den Spätherbst.

Million Bells "Bumble Bee Hot" – ein Insektenmagnet: Man nennt sie Zauberglöckchen, Million Bells oder mit dem botanischen Namen "Calibrachoa". Diese neue Sorte zeichnet sich nicht nur durch die schon bekannte wunderbare Blühfreudigkeit aus, sondern durch ihre Attraktivität für Hummeln und Bienen.

Nelken – retro im Topf: "Tasha Pink", "Sinclar Magenta" und "Cremarena" sind drei neuen Topfnelken, die sich wieder einmal durch intensiven Duft und eine besonders lange Blühzeit auszeichnen. Nelken sind ein wenig wählerisch. Sie wollen nicht zu nass, aber auch nicht zu trocken gehalten werden, Passt alles, geht es ihnen gut und sie sind langlebig.

Pelargonie "Marcada violett" – als Bodendecker: Vor vielen Jahren kam schon einmal eine Bodendecker-Pelargonie auf den Markt, nun gibt es wieder eine. Mit den kräftigen violetten (oder doch pinken) Blüten ist das eine Kreuzung zwischen den aufrecht wachsenden und den Hängepelargonien. Extrem robust und ideal für Beete oder Grab-Bepflanzungen.

Neue Tomate – Erdbeer-Tomate mit meterweise Früchten: Mit Erdbeeren hat diese Tomate nur bedingt etwas zu tun. Es ist die Fruchtform, die ihr diesen Namen gab. Bei manchen Züchtern wird diese kleinfrüchtige und sehr robuste Tomate auch Herztomate genannt. Das Einzigartige ist der Blüten- bzw. Fruchtstand. Er wird bis zu einem Meter lang – da reifen oben schon die ersten Früchte, während die Pflanze am anderen Ende noch blüht. Bis zu 50 Früchte und mehr sind an einer einzigen Rispe zu finden.

Gartenkalender

Nach den Hitzetagen passiert mit den Balkonblumen und Beetpflanzen etwas ganz Außergewöhnliches. Praktisch über Nacht beginnen sie wieder mit einem kräftigen Wachstum und einer besonders üppigen Blütenpracht. Der Hauptgrund dafür ist die kühle Nacht, die den Pflanzen offenbar Zeit zum Erholen bietet.

Wichtig ist es in diesen Tagen daher, die Pflanzen mit ausreichend Dünger zu versorgen, dann werden sie – wie schon in den vergangenen Jahren – bis in den Spätherbst hinein blühen.

Gartenfragen

?Kann ich jetzt eine Kletterrose, die schon zehn Jahre wächst, noch umsetzen? Wir bauen ein Carport und sie muss weichen.

Jetzt ist der absolut schlechteste Zeitpunkt, denn die Rose ist voll im Wachstum. Besser wäre es, auf November zu warten. Und auch da ist ungewiss, ob sie überlebt, denn Rosen haben Pfahlwurzeln. Wichtig in jedem Fall: auf 30-40 cm (!) zurückschneiden und mit möglichst vielen Wurzeln ausgraben. Sofort setzen und bis knapp über die Äste anhäufeln (als Verdunstungsschutz).

?Ihr Tipp, den Oleander ab Mai in einen Untersetzer mit Wasser zu stellen und zwei Mal wöchentlich zu düngen, hat Wirkung gezeigt. Er ist richtig prächtig. Nur ist er nun zu groß für den Keller. Kann ich ihn draußen stehen lassen?

Oleander



Ich würde sagen: Nein! Oleander halten Temperaturen bis minus vier bis fünf Grad problemlos aus, eingepackt sogar noch tiefere. Aber immer nur für ganz kurze Zeit, lange Frostperioden überlebt er selten. Besser ein wenig schneiden, fest zusammenbinden und in ein sicheres Quartier bringen.

?Ich bin total verwirrt, was die Tomatenpflege betrifft: Soll man nun die Blätter entfernen, um mehr reife Früchte zu bekommen, oder besser nicht?

Niemals die gesunden Blätter entfernen. Abgezupft werden kranke Blätter und zu viele Seitentriebe. Auch die Spitze der Pflanze bleibt – das „Köpfen“ fördert nur das Aufplatzen der Früchte. Blätter sind der Motor einer Pflanze. Niemand käme auf die Idee, beim Kirschbaum die Blätter zu entfern

