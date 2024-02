Checkliste für den Garten: Was im Frühling zu tun ist

Was jetzt im Garten zu tun ist. (Symbolbild)

Wir stehen in weiten Teilen des Landes am Anfang der zweiten phänologischen Jahreszeit, dem Erstfrühling. Mit dem Blühbeginn der Forsythie beginnt diese Phase des Gartenjahres. Das ist jetzt zu tun: Im Garten: Beete im Gemüsegarten vorbereiten und Kompost verteilen. Rosen schneiden und sofort düngen. Rasen düngen, aber noch nicht vertikutieren. Das erfolgt (so es notwendig ist) erst nach dem ersten Mähen. Äste von Gehölzen zwischen die Pfingstrosen stecken, daran halten sich dann die neuen