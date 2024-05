Antiquitäten unterm Apfelbaum: Vom Garten, der eigentlich ein Museum ist

Es ist unglaublich, was es in diesem Garten in Schwertberg alles gibt. Seit 50 Jahren sammelt Gernot Schicho schöne Dinge, von antiken Tonkrügen bis zu Granitgrandern. Er hat alte Kredenzen aus Holz, bäuerliches Werkzeug aus vergangenen Zeiten, steinerne Marterl und noch geschätzt tausend Dinge mehr stehen da im und rund um das Haus aus dem 18. Jahrhundert. Seine Frau Gerti füllt all das mit Leben und ist für die Pflanzen zuständig, die den Antiquitäten einen besonderen Rahmen verleihen.