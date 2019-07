5 Mythen über Wespen, Zecken & Co

Allein der Gedanke an Zecken, Bienen oder Wespen verleidet vielen Menschen im Sommer den Aufenthalt im Freien. "Dabei ist die Gefahr durch falsche Reaktionen oft größer als die durch einen tatsächlichen Stich", erklären Neurologie-Primar Christian Eggers und Fritz Firlinger, leitender Notarzt bei den Barmherzigen Brüdern Linz, und räumen mit Irrtümern wie den folgenden auf …

1 Zecken fallen von Bäumen. Von den vielen Zeckenarten ist in Österreich der Gemeine Holzbock am häufigsten. "Seine Heimat sind Waldboden und Gras, dort lässt er sich im Vorbeigehen abstreifen. Einmal auf ihrem Opfer, krabbelt die Zecke von unten auf der Suche nach besonders weicher Haut und ,versteckten‘ Körperstellen, etwa Kniekehlen, oft Stunden umher, bis sie sticht. Es empfiehlt sich nach einem Aufenthalt im Freien daher, die Kleidung auszuziehen und den Körper abzusuchen. So hat man gute Chancen, einen Stich zu verhindern. Apropos Kleidung: Zecken sind robust und überleben eine 40-Grad-Wäsche."

2 Erste Hilfe mit Öl und Klebstoff

Hat die Zecke gestochen, sollte man diese mit Pinzette oder Zeckenzange herausziehen. Hier kommt Mythos zwei ins Spiel: die Zecke erst mit Öl oder Klebstoff ersticken. "Das würde nicht nur lang dauern, da Zecken nur ein bis zwei Mal pro Stunde atmen, sondern reizt sie vielmehr, was dazu führen kann, dass sie Speichel und somit gefährliche Krankheitserreger absondern", warnt Neurologe Eggers. Außerdem gilt: rasch handeln. "Je schneller die Zecke entfernt wird, desto geringer ist das Risiko einer Übertragung von Borrelien, die sich im Darm der Zecke befinden und nach einem Tag abgesondert werden."

3 Mich erwischt es schon nicht. Neben Tirol weist Oberösterreich die höchsten FSME-Fallzahlen auf. Die durch Zecken übertragenen Viren können eine Entzündung des Gehirns auslösen, die bleibenden Schaden hinterlassen kann. Am Beginn der Erkrankung stehen grippeähnliche Symptome mit hohem Fieber. Meist werden Betroffene wieder gesund, in manchen Fällen endet die Krankheit tödlich. Daher unbedingt impfen!

4 Hornissen sind gefährlich

Mit dem Sommer werden auch Bienen, Wespen und Hornissen zu unseren täglichen Begleitern. Besonders hartnäckig hält sich Mythos Nummer vier, dass Hornissen besonders giftig wären. Ihr Stich ist zwar aufgrund der Größe ihres Stachels schmerzhafter, giftiger sind sie jedoch nicht, so die Experten. Zudem sind Hornissen grundsätzlich friedfertige Tiere, die eher die Flucht ergreifen. Mit Abstand am häufigsten ist bei uns eine allergische Reaktion auf Wespen. "Die Medizin bietet mit der Immuntherapie der Hyposensibilisierung eine gute Behandlungsmöglichkeit bei Allergie. Dennoch wird die von nur etwa 20 Prozent der Betroffenen genutzt", sagt Notarzt Firlinger. "Umso wichtiger ist es, zu wissen, wie man im Notfall helfen kann. Zeigt die Person Schwellungen und Rötungen an der Einstichstelle sowie Atemnot, Schwindelgefühl, Übelkeit, kalten Schweiß oder starke Müdigkeit, ist schnelle medizinische Hilfe unbedingt erforderlich."

5 Eis auflegen hilft

Diese bekannte Maßnahme kann zwar eine Schwellung reduzieren, ändert aber nichts an der Giftmenge im Körper und deren Wirkung. "Insektengifte sind Proteine, also Eiweißkörper, und denaturieren bei Hitze wie Eiklar beim Kochen. Sofort einen heißen Gegenstand auf die Stichwunde drücken, so lange und heiß der Betroffene es toleriert", so die Empfehlung von Fritz Firlinger.