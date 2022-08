130.000 Menschen erkranken in Europa pro Jahr an Zecken-Borrelliose. Forschende aus den USA und Österreich arbeiten seit vielen Jahren an einem Impfstoff gegen diese Erkrankung. Nun gibt es Hoffnung, dass es noch in diesem Jahrzehnt ein wirksames Vakzin dagegen geben könnte. Ein Wirkstoff gegen die (Lyme-)Borreliose ist jetzt so weit, dass er an Menschen (Phase-III-Studie) getestet werden kann.