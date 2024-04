Wohlfühlprogramm für das Gehirn: So werden Sie glücklich und zufrieden

Glücklich sein will jeder. Aber wie funktioniert das und was kann man dafür tun? In ihrem neuen Buch "Wellness für das Gehirn" öffnet Manuela Macedonia ihren Bauchladen und gibt den Lesern eine Vielzahl von Instrumenten für ein gutes Leben an die Hand. Wissenschaftlich fundiert und verständlich erklärt die Gehirnexpertin positive Auswirkungen der Botenstoffe Serotonin, Dopamin und Oxytocin im Gehirn. Auch gehe es darum, eine andere Substanz, das Cortisol, im Zaum zu halten.