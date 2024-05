Wohin geht die Reise? Dieser Impfschutz ist empfehlenswert

Der Sommerurlaub ist gebucht, die Vorfreude steigt. Damit diese nicht getrübt wird, sollten Reisende rechtzeitig an notwendige Schutzimpfungen denken. Das gilt selbst bei Reisen in die Mittelmeerregion. Denn nicht nur exotische Reiseziele bergen Krankheitsrisiken, auch in Europa können durch den Klimawandel neue Krankheiten auftreten oder sich bereits bestehende Krankheiten – wie etwa das Dengue-Fieber – weiter ausbreiten.