Nicht nur vor Wahlen fragt man sich: Wie werden eigentlich Entscheidungen getroffen? Neurowissenschafterin und OÖN-Kolumnistin Manuela Macedonia hält zum Thema "Ich wähle so! Wie das Gehirn (auch Wahl-)Entscheidungen trifft" am 2. September, 19 Uhr, im Volkshaus Kleinmünchen in Linz einen Vortrag. Macedonia forscht nicht nur an der JKU in Linz und am Max-Planck-Institut in Leipzig, die Buchautorin kann die Vorgänge im Gehirn auch sehr anschaulich erklären.