Wird Krebs heilbar?

Rund 6500 Menschen erkranken in Oberösterreich jedes Jahr an Krebs, und jeder dritte Mensch leidet im Laufe seines Lebens an dieser Krankheit. Mit der Diagnose ändert sich für diese Patientinnen und Patienten das Leben schlagartig. Viele Fragen tauchen auf, mit denen sie sich zuvor niemals beschäftigen mussten: In welchem Krankenhaus werde ich am besten behandelt? Wo gibt es spezialisierte Abteilungen? Wer sind meine Ansprechpartner?