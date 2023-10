Wie man Brustkrebs frühzeitig erkennt

Brustkrebs ist die häufigste Tumorerkrankung weltweit – und hat dennoch in den vergangenen Jahrzehnten einiges von seinem Schrecken verloren", sagt Rupert Bartsch, Programmdirektor für Brustkrebs an der Universitätsklinik für Innere Medizin am AKH in Wien. Pro Jahr sind in Österreich rund 5500 Frauen mit dieser Diagnose konfrontiert. Jede achte Österreicherin erkrankt im Laufe ihres Lebens an dieser Krebsform.