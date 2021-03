Beim Begriff Körperfett denken viele Menschen vor allem an die negativen gesundheitlichen und optisch unerwünschten Auswirkungen von Übergewicht. Tatsächlich ist die Anzahl der sogenannten weißen Fettzellen bei praktisch jedem Menschen gleich. Das erklärt der Biochemiker und Molekularbiologe Prof. Alexander Bartelt in seinem Buch "Der Fettversteher". Die Zellen können jedoch bei zu hoher Kalorienzufuhr unterschiedlich große Mengen an Fett speichern.