Der Blick mit dem Endoskop in den Magen, in die Harnröhre oder in die Blase gehört heute für den Arzt zum diagnostischen Standard. Das war nicht immer so. Der Weg von der ersten "Laterna magica" in den menschlichen Körper bis zum hochmodernen Mikrochip-Endoskop hat seinen Anfang vor über 200 Jahren genommen.