Wie die Mutter, so der Sohn und die Tochter: Wenn Krebs in der Familie liegt

Fünf bis zehn Prozent aller Krebserkrankungen sind erblich bedingt. Bei Prostata- und Eierstockkrebs ist das genetische Risiko noch wesentlich höher und liegt bei rund zehn bis 15 Prozent. Verantwortlich dafür sind Veränderungen in einem der beiden Gene BRCA1 oder BRCA2, die sowohl Frauen als auch Männer in sich tragen können. Hat eine Person diese Mutation in sich – dies kann durch eine genetische Untersuchung einfach festgestellt werden –, gibt sie diese mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent an ihre Nachkommen weiter.

Gleiche Gene, gleicher Krebs

Ein Beispiel: Wenn eine Mutter Brustkrebs hat, dann bedeutet das für ihren Sohn eine Risikoerhöhung um 20 Prozent in Bezug auf ein Prostatakarzinom, erklärte Gero Kramer von der Klinik für Urologie der Medizinischen Universität bei einem Pressegespräch in Wien.

Die Vorsorgeuntersuchungen müssten in diesen Fällen daher "individualisiert und risikoadaptiert sein". Männer mit Familienanamnese oder BRCA-Mutation sollten schon ab 40 Jahren zur Vorsorge, also zehn Jahre früher als üblich, betonte der Mediziner. Denn das Prostatakarzinom sei ein "stiller Krebs", weil es sehr langsam wächst. Die Symptome reichen von Beschwerden beim Harnlassen, Knochenschmerzen (z.B. in der Wirbelsäule) über Abgeschlagenheit bis zum Gewichtsverlust. 2017 sind fast 5700 Personen neu an Prostatakrebs erkrankt und 1260 Betroffene verstorben, erläuterte der Urologe.

"Das Wissen über eine Genveränderung in der Familie ist wichtig, um entsprechend vorsorgen und somit das Erkrankungsrisiko senken zu können", sagt Christian Marth von der Innsbrucker Uniklinik für Frauenheilkunde. Er bezeichnet den Eierstockkrebs als "stillen Killer". Bauchschmerzen, Verdauungsbeschwerden und ein wachsender Bauchumfang können darauf hindeuten. Jede 70. Frau erkranke im Lauf ihres Lebens daran. Laut Daten der Statistik Austria seien im Jahr 2017 in Österreich 706 Neuerkrankungen und 477 Todesfälle durch Eierstockkrebs registriert worden. Diese Krebsart hat eine "hohe Mortalität", betonte Marth.

Kostenlose Schulungen

Zum Weltkrebstag am 4. Februar hat das Pharmaunternehmen AstraZeneca die Kampagne "New Normal, Same Cancer – Neuer Alltag, gleicher Krebs" ins Leben gerufen. So soll dazu motiviert werden, auch während der Pandemie regelmäßig zur Vor- und Nachsorge zu gehen. Dabei hilft die Online-Patientenplattform Selpers.com. Diese bietet zwei kostenlose Schulungen zu Brust- und Eierstockkrebs, zwei weitere zum Gentest und zum Prostatakrebs sind in Entwicklung, berichtete Iris Herscovici von Selpers.com. Dabei werde etwa erklärt, wie die Mutation vererbt werden kann, wie hoch diese Wahrscheinlichkeiten sind und wer sich in einer Familie testen lassen sollte.

Artikel von Barbara Rohrhofer Leiterin Redaktion Leben und Gesundheit b.rohrhofer@nachrichten.at