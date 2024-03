Wie bekomme ich gratis Psychotherapie?

Gerade junge Menschen sind in der Pandemie und danach in psychische Probleme hineingeschlittert. Psychotherapie kann ein Baustein der Behandlung von Depressionen oder Angststörungen sein.

39 Prozent der Menschen in Österreich waren in der Vergangenheit oder sind aktuell von einer psychischen Erkrankung betroffen. So steht es auf der Seite des Gesundheitsministeriums. Die Pandemie samt Schutzmaßnahmen sei besonders belastend gewesen. Einen positiven Effekt hat die Entwicklung jedoch: Noch nie wurde so offen über psychische Probleme und Krankheiten gesprochen wie jetzt. Und auch entsprechende Therapien in Anspruch zu nehmen, ist oft kein Tabu mehr. Körper kann ein Auslöser sein