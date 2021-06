Wer kennt das nicht: Am Abend, vor dem Fernseher, wird der Appetit auf Süßes oder Saures übermächtig – und plötzlich ist binnen weniger Minuten eine ganze Tafel Schokolade verputzt. Das muss nicht sein, weiß Julia Mayr. Die Diätologin, die in Linz, Wels und in ihrer Heimatstadt Eferding tätig ist (zu finden u.a. als "Bauchfreundin" auf Facebook), weiß, wie Heißhunger zu vermeiden ist.