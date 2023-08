Weil es auch schlank macht: Engpass bei Diabetesmittel

Eine Spritze – eigentlich zur Behandlung von Diabetes entwickelt – löst Figurprobleme, indem sie den Appetit hemmt. Prominente wie Elon Musk und Kim Kardashian schwören seit Monaten auf das Medikament Ozempic (in höherer Dosierung Wegovy genannt) und präsentieren sich in den sozialen Medien mit ihren dramatisch erschlankten Körpern. Im Nu ist nicht nur in den USA ein regelrechter Hype um die Spritzen und ein Lieferengpass entstanden.