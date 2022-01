Was die Handschrift im Gehirn bewirkt

Die Handschrift hat einen schweren Stand. Digitale Schreibgeräte wie Computer, Tablet oder Smartphone laufen ihr den Rang ab. Dass sie sich gänzlich verflüchtigt, glaubt Markus Kiefer nicht. "Sie wird nicht mehr so weit verbreitet sein, aber immer noch ihren Stellenwert haben. Ihre Ästhetik, Magie und Wirkung wird die Menschen weiter begeistern", sagt der Psychologe und Hirnforscher an der Universität Ulm, der sich mit den Spuren der Handschrift im Gehirn befasst.

Untersucht man die kognitiven Prozesse, die durch das Schreiben mit der Hand ausgelöst werden, so zeigt sich, dass durch die Bewegung die Form des Buchstabens aufgenommen wird. Dadurch bildet sich im Gehirn eine motorische Gedächtnisspur. Diese unterstützt die visuelle Gedächtnisspur, die durch das Sehen entsteht. "Hier kommt das alte Prinzip zur Anwendung, wonach doppelt genäht besser hält. Durch die Bewegung bleibt die Information besser hängen, die Erinnerungsleistung ist höher", sagt der Wissenschafter. "Und wenn wir Buchstaben per Handschrift erlernt haben, erkennen wir beim Sehen der Buchstaben Aktivitäten auch in jenem Bereich des Gehirns, der für Bewegung zuständig ist, obwohl wir gar keine Bewegung durchführen." Das haben zahlreiche Studien der Psychologen Marieke Longcamp und Jean-Luc Velay von der Universität Marseille ergeben.

Tippen kontra Schreiben

In skandinavischen Bildungssystemen verfolgten Modellschulen den Weg, Grundschüler die Schriftsprache per Tippen auf dem Laptop oder Tablet erlernen zu lassen. Argumentiert wurde dies mit den immer weniger ausgeprägten feinmotorischen Fähigkeiten der Kinder. Ein wissenschaftlich begleiteter schwedischer Modellversuch in einer ersten Klasse kam zu dem Ergebnis, dass Kinder, die sich das Schreiben auf einer Tastatur aneigneten, bezüglich Schreib- und Leseleistung jenen überlegen waren, die im traditionellen Unterricht per Handschrift an das Alphabet herangeführt wurden. Allerdings nur dann, wenn der digitale Unterricht in ein umfassendes pädagogisches Konzept eingebettet war, in dem ein reger Austausch zwischen den Schülern sowie zwischen Schülern und Lehrern passierte. Fehlte das, waren die Leistungen gleich oder sogar schwächer.

Vorteile zeitigt die Handschrift, wenn es um Notizen geht. "Man erfasst den Sinn der Dinge besser. Wenn ich handschriftlich einem Vortrag oder einer Rede folge, bin ich langsamer und damit gezwungen, zusammenzufassen, umzuformulieren, mir Gedanken zu machen, auf den Inhalt zu achten. Das führt zu einem tieferen Verständnis, als wenn ich durch Tippen relativ wortgetreu protokolliere", erklärt Markus Kiefer.

Genügt die Basis, die im Bildungssystem gelegt wurde, damit die Handschrift nicht zum Auslaufmodell verkümmert? "Handschreiben hat viel mit Training zu tun. Wenn man im Erwachsenenalter weniger schreibt, lässt die Feinmotorik in den Händen nach", sagt der Universitätsprofessor. Die Hand ermüde schneller, das Schriftbild erscheine weniger flüssig und leserlich. Um im digitalisierten Alltag dennoch bei der Stange zu bleiben, empfiehlt Kiefer, sich bewusst Momente für die Handschrift zu schaffen, "den Einkaufszettel, die To-do-Liste, eine Postkarte aus dem Urlaub statt der Whatsapp-Nachricht – und ein handgeschriebener Liebesbrief kommt sich besser an als ein getippter". Speziell in ostasiatischen Ländern, in denen die Digitalisierung viel stärker fortgeschritten ist als bei uns, werde die Kalligrafie neu entdeckt, beschäftigten sich die Menschen mit der Schönschrift als Hobby und Kunstform, "vielleicht als Ausgleich zum digitalisierten Alltag".