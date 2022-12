Marina Gottwald ist Klinische Psychologin am Neuromed Campus des Kepler Universitätsklinikums in Linz. Sie arbeitet in der Klinik für Psychiatrie und Psychosomatik des Kindes- und Jugendalters. OÖN: Ab wann beginnt ein Kind ein Gefühl für die Zeit zu entwickeln? Marina Gottwald: Schon in der Volksschule beginnt man, Kindern die Zeit beizubringen, manche schaffen es aber bis in die Pubertät hinein nicht, das geforderte Zeitgefühl der Erwachsenenwelt zu entwickeln. Und wenn man Jugendlichen zum