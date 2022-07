Josef Köberl hält es mit dem deutschen Philosophen Richard David Precht: "Das Höchste, das man erreichen kann, ist Gelassenheit." Schwimmen hätte dazu geführt, so der 45-Jährige, ihn ruhiger, besonnener, fokussierter zu machen. "Es hat mein Leben in eine neue Richtung gelenkt – ich würde sagen: Ich habe das gefunden, was ich mein Leben lang gesucht habe." Köberl schwimmt nicht nur gerne im Grundlsee, weil er dort daheim ist.