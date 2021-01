Warum so viele ihr Glück auf der Langlaufloipe finden

Flott zieht Günter Lix in stilistisch einwandfreiem Diagonalschritt den steilen Hügel hoch. Es vergeht derzeit kaum ein Tag, wo er nicht in der Loipe in Schratteneck nahe Waldzell anzutreffen ist. Den 77-jährigen Innviertler kennt dort in der Gegend jeder als unermüdlichen Langläufer, viele Jugendliche lernten in vergangenen Jahrzehnten bei ihm schon das "Handwerk".