Warum Mädchen ihre erste Blutung positiv erleben sollten

Frauen haben weniger Beschwerden und einen freieren Umgang mit ihrem Körper, wenn sie ihre erste Blutung mit einem positiven Erlebnis verbinden", ist Frauenforscherin Gabriele Pröll (63) überzeugt. Tatsächlich würden viele Mädchen ihre erste Menstruation jedoch als peinlich und unangenehm erleben. "Und das in einer Entwicklungsphase, in der sich der Körper stark verändert, was viele Mädchen ohnehin schon stark verunsichert", sagt die gebürtige Mühlviertlerin, die jetzt im Burgenland lebt.