Nur wenige neue Erkenntnisse haben die Medizin so verändert wie die Entdeckung, welche die kanadischen Forscher Frederick Banting und Charles Best am 27. Juli 1921 machten: Sie isolierten bei Hunden das blutzuckersenkende Stoffwechselhormon Insulin und injizierten es Tieren ohne Bauchspeicheldrüse. Schon im Jahr darauf konnte der erste Diabetiker mit Insulin behandelt werden, die Zuckerkrankheit wurde beherrschbar.