Von der Magie des Gehens

Wandern liegt im Trend: Nicht erst seit der Corona-Pandemie haben die Österreicher das Gehen für sich entdeckt. So gaben in einer Umfrage für den Sportartikelhersteller Hervis im August 51 Prozent Wandern als liebste Freizeitbeschäftigung an. Damit war es vor Mountainbiken und Schwimmen die beliebteste Sportart.