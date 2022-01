Viel zu früh geboren: "Dass Noah es geschafft hat, ist ein Wunder"

Das Schicksal von Noah hing an einem seidenen Faden. "Lange wussten wir weder, ob er gesund sein würde – oder ob er es überhaupt schafft. Dass unser Kind am Leben ist, ist ein Wunder" sagt Pia Raunjak aus Helfenberg. So lautet auch der Titel eines Dokumentarfilms, in dem die Oberösterreicherin die Geschichte der extremen Frühgeburt vor fünf Jahren erzählt.